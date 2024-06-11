В Госдуме отреагировали на слова актрисы Трояновой об убийстве русских детей 

Актриса Яна Троянова заявила, что россияне «заслуживают» слов о необходимости убивать русских, даже детей. На это отреагировали в Госдуме, предложив запретить ей въезд в страну.

«Меня моя родина предела <...> Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или как украинцы говорят: "Хороший русский — мертвый русский"», — сказала Троянова в интервью «Новой газете — Европа». Она также назвала Россию «оккупантом, агрессором и фашистской страной».

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова написала в своем телеграм-канале, что обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить высказывание Трояновой.

В свою очередь, депутат Виталий Милонов предложил закрыть актрисе въезд в страну. «Эта женщина никогда не должна оказаться в России даже в случае амнистии для таких, как она. Она переступила моральную черту и навеки навлекла на себя проклятие Иуды», — заявил он пропагандистскому каналу RT.

Парламентарий Султан Хамзаев заявил изданию, что Троянову «необходимо госпитализировать в какой-нибудь рехаб»: «Даже в этом отрывке и в целом, чуть шире посмотрев это интервью, я вижу психически больного человека».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с изданием News.ru назвал высказывание Трояновой моральной ошибкой.

«Подобные призывы недопустимы к любой нации. Если человек так говорит о своих родных, родителях, родственниках — это, очевидно, просто моральный урод», — сказал он.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Яна Троянова осудила войну и уехала из страны во Францию, где она живет до сих пор. в ноябре 2023 года Минюст внес актрису в список «иноагентов». РИА «Новости» утверждает, что она получила этот статус за «распространение фейков о решениях и политике российских властей, заявления против СВО».

Троянова стала известной благодаря фильмам «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ», а также сериалу «Ольга», который шел на ТНТ.

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