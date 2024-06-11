США сняли запрет на поставки своего оружия «Азову» 

Соединенные Штаты сняли многолетний запрет на поставку оружия украинской бригаде «Азов». Об этом пишет The Washington Post.

В Госдепе отметили, что «Азов» прошел «проверку Лихи», связанного с именем Патрика Лихи, написавшего закон. Он запрещает поставлять оружие иностранным подразделениям, которые совершили серьезные нарушения прав человека. В настоящее время Госдеп при проверке бригады никаких нарушений не обнаружил.

Теперь «Азов», включенный в состав Национальной гвардии Украины в 2015 году, получит доступ к той же военной помощи США, что и любое другое подразделение.

WP отмечает, что отмена запрета на использование американского оружия «Азовом» была главным приоритетом для украинских чиновников. По их словам, «Азов» мог бы эффективнее защищать «Азовсталь» в 2022 году, если бы у военных был доступ к американскому оружию.

Около десяти лет назад «Азову» запретили использовать американское оружие, поскольку официальные лица США установили, что некоторые из основателей придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов, а представители ООН по правам человека обвинили группу в гуманитарных нарушениях.

Руководство «Азова» заявило, что оно давно избавилось от ассоциаций с национализмом, расизмом и ксенофобией и что его командиры с тех пор сильно изменились.

«Азов» активно участвовал в обороне Мариуполя, который сейчас оккупирован российскими войсками. В середине мая 2022 года украинские власти приказали оставшимся на заводе «Азовсталь» войскам сдаться россиянам, чтобы сохранить жизни. На начало мая текущего года в плену оставалось более 900 человек.

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