СМИ: ФСБ могла получить доступ к серверам BlaBlaCar

Анонимный бывший сотрудник французского сервиса BlaBlaCar рассказал «Агентству», как компания предоставляла российской ФСБ доступ к своим серверам из-за попадания в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Как отмечает издание, BlaBlaCar попал в ОРИ в 2018 году. Это означает, что компания обязана хранить голосовую, текстовую и любую другую информацию в течение шести месяцев и предоставлять ее государственным органам, «осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности».

Сотрудники ФСБ потребовали от компании разработать «план внедрения технических средств», чтобы спецслужбы получили доступ к данным компании. Соответствующее письмо ФСБ направила BlaBlaCar в июле 2018 года.

В письме ФСБ были указаны четверо сотрудников, с которыми работники BlaBlaCar назначили встречу. «Предупредили нас, что никаких “иностранных элементов” не должно быть [на встрече], должны быть только граждане России», — рассказал анонимный источник «Агентства».

На встрече, как пишет «Агентство», один из сотрудников ФСБ прочитал «патриотическую лекцию» о важности ОРИ и борьбы с терроризмом в России. По словам неназванного собеседника «Агентства», работники спецслужб дали понять, что если BlaBlaCar не подключит их к своим серверам, компании запретят работать.

План подключения ФСБ для контроля данных был согласован к 2019 году. При этом доступ к данным компании сотрудникам спецслужб должен был сохраняться до тех пор, пока не будет установлена СОРМ — система обеспечения оперативно-розыскной деятельности.

Сотрудники ФСБ потребовали, чтобы все оборудование для предоставления доступов BlaBlaCar покупала на собственные средства. Его стоимость могла доходить до нескольких миллионов рублей. Кроме того, ФСБ попросили не только предоставить доступ к клиентским данным, но и присылать им англоязычные документы, которые работники компании отправляли в головной офис в Париже.

«Агентство» отмечает, что анонимный источник издания уволился из компании летом 2019 года, поэтому достоверное неизвестно, подписала ли BlaBlaCar план предоставления доступа к данным или нет. Он допускает, что ФСБ все же получила доступ к информации.

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