Возле Байконура погиб французский турист

В Казахстане недалеко от космодрома Байконур погиб французский турист. Об этом пишет ТАСС.

«Двое туристов, которые оказались гражданами Франции, не делали попыток проникновения на космодром. Они фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако помочь не успели, турист скончался от обезвоживания», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

Источник агентства в ракетно-космической отрасли уточнил, что все произошло на территории, которую не контролирует охрана космодрома. Предположительно, французские граждане были диггерами (исследователями подземных объектов), но подтверждения этой информации нет.

ТАСС утверждает, что туристы не пытались попасть на космодром, однако РИА Новости пишет, что они хотели это сделать.

По данным собеседника РИА Новости, французы «вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи», впоследствии одному из них стало плохо. Его товарищ побежал к трассе, чтобы поймать машину, но это заняло некоторое время, и француз скончался.

Сейчас в Байконуре +33 градуса и солнечно.

В мае 2022 года экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о задержании на Байонуре гражданина Великобритании Бенджамина Рич и гражданки Беларуси Алины Зелупы. По словам Рогозина, их задержали около стартовой площадки 112, где находится один из комплексов «Буран», который принадлежит Казахстану. Других деталей бывший глава «Роскосмоса» не уточнил, опубликовав лишь фотографии паспортов задержанных.

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