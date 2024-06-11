Жители итальянского города попросили снять подписанную Путиным табличку о «дружбе с русским народом»

Жители итальянского города Бари попросили местные власти снять мемориальную доску, символизирующую «дружбу и сотрудничество» между городом и «русским народом» и подписанную Владимиром Путиным в 2003 году. Об этом пишет The New York Times.

Небольшая медная доска установлена на площади базилики Святого Петра. Как отмечает The New York Times, до начала войны в Украине местные жители не обращали на табличку никакого внимания. Однако теперь, как пишет издание, «все больше людей видят в ней признак лицемерия Путина».

Местные жители просят снять табличку с начала полномасштабного вторжения. По данным The New York Times, многие из них рассматривают предстоящий июньский саммит «Большой семерки» как очередной повод демонтировать доску. Саммит должен пройти с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в часе езды от Бари.

«Поскольку Путин был объявлен международным преступником, иметь эту табличку с его подписью и именем и гордо выставлять ее перед церковью — оскорбительно», — рассказал Алессандро де Бьязе, местный бизнесмен. Он добавил, что хотел бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в город и «помог снять мемориальную доску».

Как пишет The New York Times, вместе с табличкой Путин подарил Бари статую Святого Николая, а в 2007 году лично почтил мощи, хранящиеся в склепе римско-католической базилики. Два года спустя власти Бари в ответ передали России право собственности на местный православный храм, также названный в честь святителя Николая.

Предыдущие кампании по удалению мемориальной доски провалились. Вскоре после того, как Россия вторглась в Украину, около 12 тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием убрать табличку, но получили отказ. Мэр Бари Антонио Декаро в 2022 году выступил в защиту мемориальной доски, заявив, что он «не сторонник отмены части истории».

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