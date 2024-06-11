Женщина не пропустила скорую помощь с подростком

В Петербурге женщина не пропустила машину скорой помощи, которая везла в больницу девочку-подростка. Об этом сообщила в телеграм-канале представительница МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги в Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего вчера в Невском районе города и вызвавшего возмущение общественности. На опубликованном в Сети видео запечатлено, как женщина-водитель не уступает дорогу скорой помощи», — рассказала она.

Инцидент произошел в Невском районе Петербурга. Волк говорит, что это было 9 июня, однако видео в сети датируется 4 июня. В подписи к записи уточняется, что женщина на автомобиле марки KIA перекрыла путь скорой помощи.

«Сначала женщина просто сидела в машине, затем вышла постояла и села обратно. На месте собралось множество людей, которые направляли женщину отъехать назад, но успехом это не увенчалось сразу. После криков жильцов, о звонке в 112 и будущих последствиях для автоледи, женщина начала сдавать назад и делала это очень не аккуратно и не торопливо», — рассказал автор видео. По его оценке, это продолжалось 7-9 минут.

В пресс-службе Следственного комитета «Коммерсанту» сообщили, что у скорой помощи были включены спецсигналы. В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что машина скорой помощи не могла выехать со двора в течение 10-15 минут. Согласно сообщению, женщина-водитель отказывалась убирать свою иномарку с дороги. В конце концов скорой все же удалось выехать со двора. 14-летнюю девочку доставили в стационар, сейчас она проходит лечение.

Из-за произошедшего МВД и СК проводят проверку.

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