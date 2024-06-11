Множество экзотических и дорогих животных погибли во время пожара на рынке Бангкока

В столице Таиланда Бангкоке во время пожара на одном из рынков погибли около тысячи животных, в том числе экзотических, передают газеты Bangkok Post и Thaiger.

Как сообщается, пожар начался во вторник около четырех утра по местному времени на рынке домашних животных Шри Сомрат в районе Чатучак. Огонь распространился на площади в 1400 квадратных метров, где располагались 118 магазинов.

По словам продавцов, в пожаре погибли многие животные, среди которых, кошки, собаки, птицы, обезьяны, другие экзотические и дорогостоящие виды, а также декоративные рыбы.

«Я спала на чердаке над магазином, когда услышала крики разных животных. Внезапно воздух наполнился густым дымом, из-за которого стало невозможно дышать», — рассказала Thaiger 36-летняя сотрудница одного из магазинов, которая спаслась, выпрыгнув из окна. По ее словам, в пожаре погибли многие птицы, которых она продавала, в частности, Какаду, стоимостью 30 тысяч тайских бат — это около 73 тысяч рублей.

Другой продавец в разговоре с Bangkok Post предположил, что пожар начался в одном из магазинов, где продавали собак. По его словам, владельцы это точки включали вентиляторы на всю ночь, чтобы животным было комфортнее там находиться. Это могло привести к короткому замыканию. В это время года температура в Бангкоке днем держится на отметке в +35 градусов, а ночью не опускается ниже +28. Собеседник издания также считает, что в пожаре погибла не одна, а несколько тысяч животных.

Районное управление Чатучак организовало специальную стойку для владельцев сгоревших магазинов, чтобы оценить ущерб. Причины пожара выясняют следователи.

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