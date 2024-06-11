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Apple сообщила о внедрении искусственного интеллекта в свои устройства

08:34 • 11.06.2024

Компания Apple представила обновления системы для своих устройств. Об этом сообщается на ее сайте. 

Презентация прошла в Купертино на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024. Для iPhone компания презентовала iOS 18, iPad — iPadOS 18, для компьютеров — macOS Sequoia. Предполагается, что новые операционные системы выйдут осенью. 

Среди нововведений — создание собственного искусственного интеллекта Apple Intelligence и интеграция голосового помощника Siri с ChatGPT. Планируется, что Apple Intelligence будет на всех устройствах компании c новыми операционными системами. 

В Apple отмечают, что внедрение искусственного интеллекта должно помочь упростить взаимодействие с пользователями. Наличие ИИ позволит владельцам устройств в том числе генерировать изображения, видео и собственные эмодзи. 

Apple заявляет, что большая часть данных будет обрабатываться на самих устройствах и не будет доступна для компании. Задачи, требующие больших вычислительных мощностей, будут пересылаться в облако, однако у компании доступа к ним не будет, уверяют в Apple. 

Кроме того, на iPad впервые появится калькулятор. Его можно будет использовать в том числе с помощью Apple Pencil. 

О том, что Apple заключила соглашение со стартапом OpenAI о внедрении чат-бота ChatGPT в свои устройства, Bloomberg написал в мае. Кроме того, агентство сообщало о попытках Apple договориться с Google о внедрении в свои устройства чат-бота Gemini компании Alphabet Inc. 

Примерно за год до этого глава компании Тим Кук сказал, что она уже частично использует искусственный интеллект во многих своих моделях. В частности, искусственный интеллект помогает понять, что «умные» часы упали. 

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