Apple сообщила о внедрении искусственного интеллекта в свои устройства

Компания Apple представила обновления системы для своих устройств. Об этом сообщается на ее сайте.

Презентация прошла в Купертино на Всемирной конференции разработчиков WWDC 2024. Для iPhone компания презентовала iOS 18, iPad — iPadOS 18, для компьютеров — macOS Sequoia. Предполагается, что новые операционные системы выйдут осенью.

Среди нововведений — создание собственного искусственного интеллекта Apple Intelligence и интеграция голосового помощника Siri с ChatGPT. Планируется, что Apple Intelligence будет на всех устройствах компании c новыми операционными системами.

В Apple отмечают, что внедрение искусственного интеллекта должно помочь упростить взаимодействие с пользователями. Наличие ИИ позволит владельцам устройств в том числе генерировать изображения, видео и собственные эмодзи.

Apple заявляет, что большая часть данных будет обрабатываться на самих устройствах и не будет доступна для компании. Задачи, требующие больших вычислительных мощностей, будут пересылаться в облако, однако у компании доступа к ним не будет, уверяют в Apple.

Кроме того, на iPad впервые появится калькулятор. Его можно будет использовать в том числе с помощью Apple Pencil.

О том, что Apple заключила соглашение со стартапом OpenAI о внедрении чат-бота ChatGPT в свои устройства, Bloomberg написал в мае. Кроме того, агентство сообщало о попытках Apple договориться с Google о внедрении в свои устройства чат-бота Gemini компании Alphabet Inc.

Примерно за год до этого глава компании Тим Кук сказал, что она уже частично использует искусственный интеллект во многих своих моделях. В частности, искусственный интеллект помогает понять, что «умные» часы упали.

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