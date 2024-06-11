Китай хочет импортировать северных оленей из России

Китайские чиновники на 12-м заседании российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов заявили о желании импортировать из России северных оленей. Об этом сообщает издание «Агроэксперт» со ссылкой на анонимный источник, осведомленный о результатах переговоров.

Заседание рабочей группы прошло с 4 по 6 июня в китайском городе Санья. Делегацию от России представлял заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Со стороны Китая в переговорах участвовал заместитель руководителя Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.

«Стороны договорились, что российская сторона до конца июня этого года направит китайским коллегам необходимую информацию для проведения оценки риска поставок этих животных, после чего китайская сторона оперативно предоставит обратную связь по данному вопросу», — рассказал неназванный источник «Агроэксперта».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата, к концу 2022 года в России насчитывалось чуть более полутора миллионов северных оленей. Годом ранее их было почти на сто тысяч меньше.

В центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе агентству сообщили, что с 2018 года Россия отправила на экспорт около ста оленей. Почти половина из них были пятнистые олени, предназначенные для племенного разведения.

Кроме того, с 2020 года Россия несколько раз отправляла мясо северных оленей в Беларусь и Казахстан. С какой целью Китай решил начать импорт животных, издание «Агроэксперт» и агентство «Интерфакс» не уточнили.

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