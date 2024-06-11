Перешедший на сторону России экс-мэр Купянска умер после покушения

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора, занимавший этот пост в момент начала войны в Украины, умер в больнице в Москве в результате покушения. Об этом сообщила его мать Людмила Мацегора на своей странице во «Вконтакте».

Покушение на Геннадия Мацегору было совершено 7 июня. По данным телеграм-канала Mash, в бывшего мэра стреляли недалеко от его дома в Старом Осколе в Белгородской области. Его экстренно доставили в московскую больницу.

Информацию о покушении подтвердило Главное управление разведки Украины (ГУР). В ведомстве подчеркнули, что Мацегора сотрудничал с российской армией во время оккупации города, в том числе в июне 2022 года подписал документ о создании оккупационной Харьковской администрации.

«После освобождения Купянска [экс-мэр] сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта», — говорится в сообщении ГУР.

Как утверждает Харьковская областная прокуратура, Мацегора 27 февраля 2022 года записал видеообращение «с целью создания ложного впечатления у местного населения о заботе оккупационной власти, предотвращения массовых протестов, что может повлечь препятствия действиям вооруженных формирований» России.

Кроме того, украинские СМИ писали, что Мацегора помогал российской армии, предоставляя транспорт, жилье, топливо и продовольствие. Прокуратура завела на экс-мэра уголовное дело по статье о госизмене. Его объявили в розыск. Согласно украинскому законодательству, ему грозило пожизненное заключение.

Мацегора занимал должность мэра Купянска с 2020 года. Он избирался от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». После освобождения Купянска ВСУ в сентябре 2022 года Мацегора бежал в Белгородскую область.

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