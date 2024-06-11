Беременную дизайнерку затравили из-за открытого живота

Петербургская блогерка и дизайнерка Екатерина Жукова рассказала о негативной реакции из-за того, что она ходила по улице с открытым животом во время беременности. На ее пост в инстаграме обратила внимание «Коса».

На видео Жукова в открытом топе, она рассказывает: «Почему меня лично никто не предупредил, что летом беременным нельзя одеваться вот так? Чтобы вы понимали, уже три человека подошли ко мне и сказали, что это неприлично. Живот, оказывается, показывать нельзя». Девушка отметила, что возмущение людей также вызвала ее полупрозрачная юбка.

Также на записи прохожая советует девушке «пожалеть ребенка» и заявляет: «Что же вы его открыли-то совсем».

«Холоду» Жукова рассказала, что не впервые столкнулась с подобными комментариями по поводу своего внешнего вида. «Я всегда одевалась так, как сейчас: открытые топы, длина мини и прозрачное кружево, но пока мой живот оставался плоским, какого-то негатива я ни разу не получила. Все поменялось с ростом беременного живота, сейчас это уже привычное дело получить пару-тройку “приятностей”. Мое любимое: “позорище”, “мы тут порно снимаем?”, “ты же будущая мать, как не стыдно?” и, конечно же, “прикрой ребенка”. Выходя из дома с открытым животом, всегда слышу что-то из этой серии. Ну, правда, если мужа нет рядом», — сообщила она.

В инстаграме некоторые пользователи выразили поддержку блогерке. «Мда, для них то, что естественно чтоли безобразно? Вообще не переживайте, это нормально показывать живот», — написала пользовательница elinasuniverse (орфография и пунктуация сохранены). «Прекрасны вы и ваш живот», — прокомментировала rymaszewsca.

Однако были и негативные комментарии. Так, krava.ta2 написала: «Ну мне не очень приятно, когда рядом голые люди в городе, мы не на пляже! Может я боюсь огромного голого живота! Это просто неприлично… Свои телеса держите при себе! То, что так говорят люди может и ненормально, но если уж ждете комментарии здесь, будьте готовы к этому!

Некрасиво! А еще не стоит греть живот на солнце, помимо ожога..» (орфография и пунктуация сохранены).

Жукова в разговоре с «Холодом» добавила, что негативные комментарии ни онлайн, ни офлайн ее не задевают. По ее словам, в основном таким образом реагируют люди старше 40 лет. «От подростков или ребят моего возраста — мне 24 — я наоборот очень часто получаю комплименты. Моя аудитория также ни разу не отреагировала негативно, я думаю, была часть людей, которым не нравился такой внешний вид, но они просто тихо отписались», — объяснила она.

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