Ученые разработали белок слаще сахара

Ученые из группы компаний «Эфко» разработали белок, аналог браззеина, который способен заменить сахар. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, впервые браззеин обнаружили в 1994 году в африканских тропических фруктах. Он оказался гораздо слаще сахарозы и многих других искусственных подсластителей. При этом, в отличие от сахарозы, он не вызывает зависимости и не повышает уровень сахара в крови.

Как утверждает «Коммерсантъ», один грамм браззеина может заменить до двух килограмм сахара. После того, как человеческий организм переваривает белок, он распадается на аминокислоты и не превращается в жировую ткань.

При этом добывать браззеин из тропических фруктов оказалось слишком дорого, поэтому ученые разработали синтетический аналог белка при помощи прецизионной ферментации — технологии, в которой используются микроорганизмы для получения аналогов привычных человеку продуктов.

По данным «Коммерсанта», белок уже получил сертификацию в Объединенных Арабских Эмиратах, где до 40% населения страдают сахарным диабетом. Чтобы выпустить браззеин на российский рынок, он должен пройти клинические испытания. Ученые должны доказать безопасность браззеина, прежде чем он войдет в широкое потребление.

Ученые уже провели эксперименты на животных и выяснили, что белок не вызывает изменений внутренних органов и аллергических реакций. «В рамках исследования нам удалось подтвердить, что эти белки не обладают токсичностью, мутагенностью, онкогенностью, не дают аллергенных эффектов и не вызывают значимого изменения состава микробиоты по сравнению с контрольной группой», — рассказала директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Мария Лагарькова.

В данный момент, как уверяют исследователи, белок проходит финальную стадию испытаний на людях.

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