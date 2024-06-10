Мужчина прилетел за продуктами на вертолете

В селе Богословка в Омской области мужчина прилетел на вертолете «Робинсон Р-44» к местному продуктовому магазину и отправился за покупками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание утверждает, что инцидент произошел 9 июня, однако видеозаписи стали распространяться в соцсетях и местных СМИ днем позже. На видео, опубликованном телеграм-каналом «112», видно, как мужчина с полным пакетом в руках выходит из магазина, садится в вертолет и улетает.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала выездную проверку по факту нарушения воздушного законодательства и безопасности полетов. «По предварительным данным взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередач и иными объектами», — говорится в сообщении прокуратуры.

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«Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры уточняет, что мужчина прилетел на легком многоцелевом четырехместном вертолете, который производит американская компания Robinson Helicopter — крупнейший производитель гражданских вертолетов, базирующийся в штате Калифорния.

Местное издание «Омск-информ» сообщает, что, по предварительным данным, ранее вертолет находился в Приморском крае. На нем, как утверждает издание, производили облеты нефтепровода «Дружба» — одной из крупнейших в мире сетей магистральных нефтепроводов, построенной в 1960-е годы.

Личность пилота пока не установлена. О потенциальном привлечении мужчины к ответственности и наказании за приземление и взлет около продуктового магазина пока не сообщалось.

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