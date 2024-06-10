Власти Великобритании попросили ставшую жертвой мошенника украинку покинуть страну

Власти Великобритании попросили беженку из Украины покинуть страну. Ранее она стала жертвой британского мошенника, который пообещал за деньги оформить документы, необходимые для получения визы, но обманул ее. Об этом пишет британская газета The Guardian.

20-летняя Анастасия Древницкая приехала в декабре 2023 года в Великобританию к своим родителям, которые ранее получили там убежище в рамках программы «Дома для Украины». Перед приездом она связалась в сети с британцем, который пообещал оформить необходимые документы и предоставить ей жилье, если она ему заплатит. Древницкая перевела деньги, но, приехав в Великобританию, выяснила, что документы оформлены не были.

После этого власти страны позволили ей остаться на шесть месяцев, а теперь просят покинуть страну, несмотря на то, что действующие правила запрещают британскому правительству отправлять беженцев назад в страны, где идет война.

«Пока я была в Украине, мои родители очень волновались за меня и каждый раз, когда объявляли воздушную тревогу, писали мне с вопросом о том, спустилась ли я в убежище», — сказал Древницкая, добавив, что очень боится возвращаться в Украину, где ракеты «могут прилететь в любой момент».

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В письме, которое Древницкая получила от британского министерства внутренних дел, говорится, что ее заявка на получение убежища не соответствует требованиям программы «Дома для Украины», поэтому ее заявление было отклонено. При этом в нем отмечается, что решение об отказе не может быть обжаловано. Также власти предупредили Древницкую, что если она останется в Великобритании нелегально, ее могут оштрафовать или приговорить к лишению свободы, а также выдворить из страны, запретив въезд.

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