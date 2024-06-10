Вакцину от гриппа объединят с вакциной от коронавируса

Фармацевтическая компания Moderna провела третью заключительную фазу испытаний вакцины, которую предполагается применять для предотвращения гриппа и коронавируса одновременно. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, испытания прошли успешно, и в результате введения вакцины в организм человека вырабатываются антитела к обоим вирусам. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель утверждает, что вакцина с матричной рибонуклеиновой кислотой (мРНК) станет широко доступной в 2026 году.

«Мы очень довольны полученными результатами, потому что впервые в мире компания смогла показать положительные результаты третьей фазы, объединив в одной дозе вакцину против гриппа и Covid-19», — рассказал Бансель.

Би-би-си отмечает, что американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech тоже занимаются тестированием похожих вакцин. Как уточняет издание, ученые надеются, что мРНК-вакцины будут проще в производстве и окажутся более эффективными в том числе применительно к мутировавшим штаммам вирусов.

В исследовании принимали участие восемь тысяч добровольцев старше 50 лет. Половина из них была старше 64 лет. Moderna заявила, что сосредоточилась на пожилых людях, поскольку им, скорее всего, и дальше будут предлагать вакцину исключительно от коронавируса.

В компании отметили, что среди побочных эффектов, вызванных вакциной, проявлялись лишь болезненные ощущения в месте укола и небольшая усталость.

По данным Би-би-си, Moderna также разрабатывает мРНК-вакцину против цитомегаловируса (ЦМВ) — вирус семейства герпесвирусов. Компания надеется закончить испытания этой осенью. Как отмечает издание, в настоящее время нет вакцин, способных защитить беременных женщин и новорожденных детей от ЦМВ.

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