Украинский боевой самолет впервые атаковал территорию России

Украина впервые нанесла удар по цели на территории России с боевого самолета. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источник в ВСУ.

По его словам, 9 июня самолет украинской армии атаковал «командный пункт» на территории Белгородской области. При этом собеседник телеканала не уточнил, какой какой тип самолета и боеприпасов использовался для удара.

В тот же день местные СМИ сообщили об ударе украинских военных по складу боеприпасов на окраине поселка Ракитное. В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале о пожаре, который начался после удара ВСУ в «нежилом помещении» в Ракитянском районе.

Минобороны России ничего не сообщало об атаке украинских ВВС по Белгородской области, отчитавшись лишь о трех сбитых в небе над регионом беспилотниках.

Ранее США и Франция разрешили Украине использовать поставленное ими оружие для ударов по целям на территории России, но только в приграничных регионах, которые российская армия использует для подготовки наступления на Харьков. При этом президент США Джо Байден отдельно уточнил, что запретил Киеву использовать американское оружие для ударов по Кремлю.

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Он также ответил на заявления Владимира Путина о том, что поставки американского оружия в Украину означают втягивание США в войну. «Я знаю его [Путина] более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек, он диктатор», — сказал Байден, отметив, что Путин «изо всех сил» пытается удержать Россию вместе, продолжая при этом наступление в Украине.

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