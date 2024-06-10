В подмосковном парк-отеле массово отравились дети 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в парк-отеле в Истре.

«С 6 по 9 июня в медицинское учреждение городского округа Красногорск, в связи с плохим самочувствием обратилось 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция», — говорится в сообщении управления СК по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 6 июня на недомогание пожаловались сначала две девочки, которые приехали в Истру на спортивные сборы. Им оказали помощь на месте. А вечером 8 июня еще 14 детей госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас они находятся в стационаре. Их жизням, как сообщается, ничего не угрожает.

Речь идет о частном парк-отеле «Огниково», пишет РИА «Новости», ссылаясь на администрацию городского округа. Телеграм-канал Shot добавляет, что всего в учреждение приехали 28 детей, «чтобы устроить там спортивный слет».

Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования питьевой воды и готовой пищевой продукции. Кроме того, специалисты ведомства взяли анализы у сотрудников пищеблока, тренера, а также у других сотрудников парка отдыха.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.