На Марсе обнаружили иней

Американские и европейские астрономы изучили снимки камер европейской миссии «Марс-Экспресс» и российско-европейского зонда «ЭкзоМарс-TGO» и обнаружили иней в кратерах вулканов на Марсе. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты исследования опубликованы ​​в журнале Nature Geoscience. Слой инея был обнаружен на горах Олимп, Арсия и Аскрийской горе. Эти горы находятся в провинции Фарсида. По данным исследователей, особенности ландшафта провинции позволяют предположить, что когда-то Марс был гораздо более влажной и, возможно, обитаемой планетой с озерами и реками.

Несмотря на то, что слой инея был тоньше человеческого волоса, он покрывал большие площади планеты. Ученые подсчитали, что в наиболее холодные периоды на Марсе на вершинах гор сосредотачивается до 150 тысяч тонн воды.

«Понимание современного круговорота воды на Марсе в атмосфере и у поверхности будет важно для будущих исследовательских миссий, включая экспедиции с участием человека, где вода будет ключевым ресурсом», — рассказал Джон Бриджес, профессор планетарных наук в Университете Лестера.

Как отмечает The Guardian, ранее ученые полагали, что образование инея на вершинах вулканов в провинции Фарсида маловероятно, поскольку солнечный свет и тонкая атмосфера Марса поддерживают довольно высокие дневные температуры как на вершинах, так и на поверхности планеты.

«То, что мы видим, может быть следом прошлого марсианского климата. Это может быть связано с атмосферно-климатическими процессами, которые происходили ранее в истории Марса, возможно, миллионы лет назад», — рассказал научный сотрудник Брауновского университета Адомас Валантинас.

Исследователи уточнили, что слой инея испаряется через несколько часов после восхода солнца. Кроме того, ученые не обнаружили на снимках иней во время марсианского лета.

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