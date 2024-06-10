Лишенным прав за пьяную езду участникам войны позволят сесть за руль 

Правительство хочет вернуть водительские права мобилизованным, контрактникам и добровольцам, которые лишились их за пьяную езду или выезд на встречную полосу. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, участники войны в Украине, грубо нарушившие ПДД, смогут пользоваться водительскими удостоверениями в период мобилизации, военного положения или в военное время. При этом назначенный судом срок лишения прав все еще будет в силе.

По окончании службы права необходимо будет сдать в ГИБДД, если к этому моменту не закончился срок их лишения. В случае если он истек, документы сдавать будет не нужно, но придется сдать экзамен на знание ПДД и предоставить медицинскую справку.

Как отмечает «Коммерсантъ», если участник войны в Украине за время службы получил государственную награду, то водительские права ему возвращают уже без экзамена. Таким же правом смогут воспользоваться те, кого уволили со службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или из-за окончания контракта пребывания в добровольческом формировании.

Кроме того, если административное производство о лишении прав еще не передано в суд, а нарушитель ПДД уже находится на фронте или участвует в «отражении вооруженного вторжения» на российскую территорию, то, согласно законопроекту, дело могут прекратить.

На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании в рамках Петербургского экономического форума, Владимир Путин заявил, что в 2024 году контракты с Минобороны подписали свыше 160 тысяч человек, а в прошлом году — более 300 тысяч.

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