Протестующие ассенизаторы пригрозили перекрыть трассу с Казахстаном

Утром 10 июня более 20 машин, которые перевозят жидкие бытовые отходы, выстроились на обочине трассы в Кургане рядом с пунктом весового контроля. Владельцы ассенизаторских грузовиков требуют встречи с властями. Предприниматели говорят, что получили крупные штрафы за превышение допустимого веса, при этом они утверждают, что введенные местной администрацией ограничения не должны были на них распространяться. Об этом сообщают «Агентство» и Ura.ру.

Один из участников акции предпринимателей Александр Панфилов рассказал «Агентству», что с 4 апреля по 5 мая мэрия Кургана ввела ограничения на въезд в город грузовиков весом более 5 тонн на ось. По его словам, это постановление не должно было распространяться на вывоз жидких отходов к месту утилизации.

Читать еще Педофил выкрал школьницу и внушил ей, что ее похитили инопланетяне Ему удавалось уйти от ответственности благодаря сексуальной связи с родителями девочки

«Мы взяли постановление, подъехали к гаишникам 5 апреля, когда ввели ограничение пять тонн на ось. У них спрашиваем, нам можно ехать с 10 кубами жидких отходов? Они нам это же самое постановление показывают, что к нам это не относится», — рассказал Панфилов.

Однако с 31 мая владельцы ассенизаторских машин, которые вывозили жидкие отходы из села Кетово, начали получать штрафы. По словам Панфилова, шесть бизнесменов получили в общей сложности 32 миллиона рублей штрафов.

«Даже если продать имущество и весь транспорт — не хватит, чтобы закрыть штраф. Придется жить да у бабушек картошку с огородов воровать», — приводит слова другого участника акции издание Ura.ру.

Как отмечает «Агентство», никто из представителей властей к предпринимателям не вышел. В то же время приехавшие на место полицейские не стали мешать акции протеста. Прокуратура Курганской области сообщила, что проводит проверку.

При этом владельцы ассенизаторских машин заявили, что если власти не отреагируют на их протест, то через несколько дней они перекроют трассу, которая соединяет Курган с Казахстаном.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.