Жители Алтая стали разрезать карты Сбербанка после конфликта Грефа с таксистами

Региональная активистка Аруна Арна опубликовала в своем телеграм-канале видео, на которых жители Алтая разрезают карточки Сбербанка в ответ на конфликт главы Сбербанка Германа Грефа с таксистами.

По словам активистки, жители Алтая начали стихийную акцию. Они также приходят в отделения Сбербанка, чтобы закрыть счета. Арна утверждает, что люди «возмущены поведением банкира», который накануне вступил в конфликт с водителями такси в аэропорте Горно-Алтайска.

«Думаю, давно пришло время напомнить Герман Оскаровичу за чей счет он шикует и строит свой бизнес», — добавила Арна в своем посте. Она призвала местных жителей, решивших присоединиться к бойкоту Сбербанка, присылать ей видео разрезанных карт.

Конфликт между главой Сбербанка Германом Грефом и таксистами в аэропорте Горно-Алтайска произошел предположительно 8 июня. Телеграм-канал «Сибирский экспресс» опубликовал видео, на котором мужчина, похожий на Германа Грефа, требует от таксистов не парковаться возле аэропорта. Ему также не понравился внешний вид некоторых водителей.

Как отмечает «Агентство», видео, скорее всего, было снято в субботу, 8 июня. Такой вывод журналисты издания сделали на основе данных о местоположении джета Embraer Legacy 650, на котором, по данным «Агентства», летает глава Сбербанка. Этот самолет вылетел из Санкт-Петербурга через несколько часов после завершения пленарной сессии на ПМЭФ с участием Владимира Путина. 8 июня борт приземлился в Горно-Алтайске.

«Агентство» добавило, что ситуация с таксистами не устраивает не только Грефа, но и местных жителей. Они жалуются, что подъехать близко к терминалу практически невозможно, а таксисты ведут себя слишком навязчиво, предлагая свои услуги по завышенной стоимости.

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