СМИ: Герман Греф поругался с таксистами

Конфликт между мужчиной, похожим на главу Сбербанка Германа Грефа, и водителями такси произошел в аэропорте Горно-Алтайска. Видеозапись ссоры опубликовал телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Как утверждает телеграм-канал, видео прислали его подписчики. Когда именно оно было снято, не уточняется.

Мужчине, представившемуся Грефом, не понравился внешний вид таксистов и то, что они припарковали машины около аэропорта. «Вы че здесь в трусах стоите? Собрались все. Вы кто такие? Для таксистов нужно сделать отдельное место. <…> Убирай отсюда машину, быстро!» — говорит мужчина.

После того, как в конфликт вступил один из местных таксистов, предполагаемый глава Сбербанка пригрозил лишить таксистов возможности работать в аэропорте. «Еще рот откроешь, тебя здесь никогда больше не будет. Понял? Друзья, если еще раз здесь вот так соберетесь, вас здесь больше не будет никого», — сказал назвавший себя Грефом.

Мужчина также назвал собравшихся «бандой», а те в свою очередь согласились, что им нужна отдельная парковка. Во время конфликта представившийся Грефом также попытался снять солнечные очки с одного из таксистов. «Руками ко мне не надо прикасаться», — ответил водитель.

В апреле 2024 года Сбербанк выкупил у инвестиционной компании АФК «Система» 60% акций аэропорта Горно-Алтайска. До этого Сбербанку принадлежало еще 40% акций. Тогда Греф заявил, что аэропорт должен стать международным, увеличив пассажиропоток со 150 тысяч человек до полутора миллионов.

«Мы сейчас являемся 100% владельцем аэропорта и активно ведем проектирование, будем фактически строить новый аэропорт», — утверждал Греф в апреле.

По его словам, российское правительство должно инвестировать в аэропорт дополнительные средства, на которые будет увеличена длина взлетно-посадочной полосы на 500 метров, построены перроны и установлена новая система светотехнического и навигационного оборудования.

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