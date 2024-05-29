КНДР отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу с Южной Кореей. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Сеула, шары начали пересекать границу вечером 28 мая. Они упали в разных местах по всей стране, достигнув юго-восточной провинции Южный Кенсан.

Как утверждает представитель комитета, упавшие воздушные шары содержали различный мусор: пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз. Военные собрали эти предметы «для детального анализа».

«Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», — заявили в объединенном комитете.

Как отмечает агентство Yonhap, 26 мая Северная Корея заявила, что разбросает «кучи макулатуры и грязи» по приграничным районам. Об ответных мерах в связи с разбрасыванием «агитационных материалов и различных пакостных вещей» сообщил заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир.

Объединенный комитет начальников штабов рекомендовал жителям не прикасаться к упавшим шарам и сообщать в близлежащие военные или полицейские органы, если они их обнаружат.

Yonhap уточняет, что в течение многих лет люди, которым удалось уехать из Северной Кореи в Южную, и активисты отправляли в КНДР воздушные шары, внутри которых были листовки с критикой Ким Чен Ына, «чтобы побудить северокорейцев в конечном итоге восстать против режима Пхеньяна».

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