Молдова осудила задержанных за граффити с гробами сограждан

Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что осуждает действия трех сограждан, задержанных накануне в Париже из-за граффити с изображением гробов и подписью «Французские солдаты в Украине». Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале ведомства.

В заявлении сказано, что власти Кишинева готовы сотрудничать с французской стороной, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

«Мы выражаем глубокое сожаление в связи с этим инцидентом и решительно осуждаем действия этих граждан, которые являются частью гибридной стратегии, направленной на ухудшение международного имиджа нашей страны», — говорится в телеграм-канале МИД.

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Трое граждан Молдовы были задержаны в Париже в ночь на 8 июня. Как отмечает BFMTV, граффити с гробами были сделаны на здании недалеко от Эйфелевой башни. Сами граффити, как утверждает издание, появились днем ранее. Кроме того, на стенах обнаружили также надписи на кириллице.

При задержании у подозреваемых обнаружили перчатки, аэрозольную краску и трафареты. По словам анонимного источника BFMTV во французской полиции, «подозрения (в адрес задержанных — Прим. «Холода») связаны с возможным новым иностранным вмешательством». Правоохранительные органы начали расследование, чтобы «определить мотивы» задержанных и выяснить, связаны ли они с предыдущими случаями «иностранного вмешательства во Франции».

Ранее, 1 июня, у подножья Эйфелевой башни были обнаружены пять гробов, покрытых французскими флагами, и баннер с надписью «Французские солдаты, погибшие в Украине». В гробах оказались мешки с гипсом. BFMTV отмечает, что в связи с инцидентом были задержаны три человека — граждане Украины, Германии и Болгарии.

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