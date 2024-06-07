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Считающая себя прототипом сталкерши в сериале «Олененок» требует с Netflix 170 миллионов долларов

13:33 • 07.06.2024

Жительница Шотландии Фиона Харви, которая считает, что является прототипом сталкерши из популярного сериала «Олененок», подала в суд на стриминговый сервис Netflix. Она требует, чтобы компания выплатила ей 170 миллионов долларов в качестве моральной компенсации, пишет The Guardian.

В иске, который Харви подала в минувший четверг в окружной суд США по центральному округу Калифорнии, она обвинила Netflix в клевете, умышленном причинении эмоционального страдания, халатности, а также нарушении ее прав на публичность. По ее мнению, образ сталкерши ее порочит. 

В заявлении утверждается, что создатели сериала рассказали зрителям по всему миру, которых насчитывается около 50 миллионов, «жестокую ложь» о Харви, в частности, о том, что она совершила сексуализированное насилие над автором «Олененка» Ричардом Гэддом, а также что ее осудили за преследования. 

Как отмечает BBC, Харви настаивает на том, что представители Netflix не попытались проверить соответствуют ли действительности те факты, которые упоминаются в сериале. 

В Netflix заявили, что сервис планирует отстаивать свою позицию, а также будет «защищать право Гэдда рассказать его историю».

Британский мини-сериал «Олененок» снят в жанре черной комедии и основан на реальных событиях. Главный герой — начинающий комик-неудачник Донни Данн, который работает барменом в одном из пабов Лондона. В какой-то момент его начинает преследовать одна из клиенток заведения, 42-летняя женщина по имени Марта. Сериал «Олененок» получил популярность у зрителей и высокие оценки от критиков.

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