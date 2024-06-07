Украина и Молдова соответствуют всем требованиям для вступления в ЕС

Украина и Молдова соответствуют всем критериям, необходимым для официального начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Еврокомиссию.

Пресс-секретарь Комиссии по расширению Ана Писонеро подтвердила это заявление: «Со стороны Комиссии мы считаем, что все шаги были выполнены обеими странами», — рассказала Писонеро.

По словам пресс-секретаря, решение о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз «находится в руках стран-членов ЕС», которые устанавливают рамки переговоров. Reuters отмечает, что начало переговоров способно «поднять моральный дух Украины», поскольку война с Россией идет третий год.

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Как отмечает издание, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что переговоры могут начаться уже в этом месяце. В своем телеграм-канале Шмыгаль написал: «В озвученном заключении ЕК говорится о том, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы».

Reuters уточнил, что Бельгия, которая председательствует в Евросоюзе, стремится достичь соглашения по Украине в июне, так как в июле председательство возьмет на себя Венгрия. Дипломаты ЕС, как пишет Reuters, опасаются, что Будапешт заморозит процесс вступления Украины в Евросоюз до 2025 года.

Киев подал заявку на членство в ЕС вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата.

О том, что ЕС планирует начать переговоры о вступлении Украины, стало известно в мае этого года.

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