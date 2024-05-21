ЕС хочет начать переговоры о членстве Украины в июне

Брюссель планирует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз в конце июня. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники знакомые с ситуацией.

По их словам, украинские и европейские дипломаты ведут в кулуарах активную работу, чтобы убедить венгерское правительство дать согласие на начало переговоров.

Пять источников на условиях анонимности сообщили изданию, что целью этой работы является начало формальных переговоров о вступлении Украины в ЕС 25 июня. Издание отмечает, что начало таких переговоров поддержит моральных дух украинцев, которые уже более двух лет противостоят полномасштабному российскому вторжению.

Ранее европейские лидеры говорили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят принять в ЕС Украину и Молдову, увеличив таким образом количество стран-членов союза до 29. Однако Венгрия до сих пор не дала формального согласия на начало переговоров. В связи с этим Брюссель и Киев ведут активную работу с Будапештом, который выразил обеспокоенность положением этнических венгров в Украине.

После апрельской встречи главы офиса украинского президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто украинская сторона заявила, что участники переговоров отметили позитивную динамику. По словам одного из собеседников Politico, Киев ответил на список из 11 пунктов, представленный Будапештом и теперь ждет ответа Венгрии.

Украина официально подала заявку на членство в Евросоюз в конце февраля 2022 года. А 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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