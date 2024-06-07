Рядом с «Москва-Сити» появится «Сити-2»

В Москве планируют построить «Сити-2». Застройщик «Страна Девелопмент» на полях Петербургского экономического форума заключил соответствующие соглашение с «Альфа-Банком», пишет РБК.

В рамках проекта «Сити-2», как сообщили в пресс-службе девелопера, собираются построить два небоскреба разной высоты и архитектуры, а также кварталы из урбан-блоков высотой 4–7 этажей, кровлю которых планируют озеленить.

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«”Альфа-Банк” уже предоставил финансирование с общим лимитом до 21,5 миллиарда рублей на покупку участка для строительства столичного “Сити-2”», — сообщил руководитель «Страны Девелопмент» Александр Гайдуков.

Где конкретно собираются строить новый жилой квартал, не сообщается. Известно, что в рамках этого проекта также появится искусственный пруд с набережной, который будет окружен кафе, ресторанами и магазинами. Под прудом планируют разместить торговый центр.

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Кроме того, в стилобате — это нижняя часть дома, которая обычно значительно шире основной постройки и служит в качестве ее опоры, планируют открыть магазины, супермаркет, кафе, рестораны, фуд-холл, а также там будут расположены офисные помещения и образовательный центр для детей.

Рыночная стоимость всех действующих небоскребов в «Москва-Сити» на конец третьего квартала 2022 года оценивалась в 819 миллиардов рублей. На тот момент в деловом центре насчитывалось три миллиона квадратных метров недвижимости, говорилось в исследовании аналитиков консалтинговой компании Commonwealth Partnership.

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