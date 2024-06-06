«Союзмультфильм» и Лукьяненко создадут франшизу о русских супергероях

Киностудия «Союзмультфильм» и поддерживающий войну в Украине писатель Сергей Лукьяненко совместно работают над созданием медиафраншизы на основе «оригинальной вселенной русских супергероев». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы киностудии.

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе», — пояснила председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на полях Петербургского международного экономического форума.

Она также добавила, что эти герои «в результате художественного переосмысления были наделены новыми характерными чертами и смыслами».

Агентство также отмечает, что над вселенной русских супергероев Лукьяненко работал вместе с писателем-фантастом Сергеем Волковым, который также поддерживает российское вторжение в Украину.

Предварительно, медиафраншиза о русских супергероях будет называться «Орден Алой звезды».

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«Это масштабный проект, в котором можно будет встретить знаменитых отечественных ученых, исследователей, фольклорные и анимационные образы, в том числе <...> Левшу, Аэлиту, Василису, Семена Дежнева, инженера Гарина, Ихтиандра и других», — отмечается в сообщении киностудии.

При этом Слащева считает, что на основе этой вселенной можно разрабатывать новые литературные произведения, а также фильмы, мультфильмы и компьютерные игры.

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