Каждую пятую посылку на фронт отправили одному человеку

Лейтенанту Кириллу Гонтаренко через «Почту России» отправили пятую часть всех посылок на фронт. В них было почти 180 тонн старых одеял и теплых вещей. Об этом сообщает «Медиазона».

Как отмечает издание, осенью 2023 года в соцсетях распространились сообщения с призывом отправлять старые одеяла на фронт. В них получателем указывался Гонтаренко.

В одном из таких сообщений говорилось: «Госпиталю на Артемовском направлении нужны одеяла б/у. Наступили холода, раненных приходится укутывать при эвакуации на Луганск или Ростов. Соответственно, они практически не возвращаются обратно. Просьба неравнодушных людей откликнуться, разместить в своих группах клич. Присылать можно почтой бесплатно».

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Среди отправителей посылок лейтенанту «Медиазона» обнаружила не только частные лица, но и школы, детские сады, советы ветеранов, реабилитационные центры, отделения почты, центры социального обслуживания и налоговые инспекции. Больше всего посылок отправили из Москвы, Московской области и Петербурга. Из Чечни, Ингушетии и Еврейской автономной области отправлений на имя Гонтаренко не было.

«Медиазона» отмечает, что часть посылок так и не дошла до адресата. С конца ноября 2023 года в соцсетях стали появляться сообщения о достаточном количестве одеял для военнослужащих. При этом судьба многих посылок до сих пор остается неизвестной. Связаться с самим Гонтаренко журналистам не удалось.

О возможности отправлять посылки в зону боевых действий с помощью «Почты России» российское Минобороны объявило в конце 2022 года. К осени 2023 года «Почта России» сообщила, что всего россияне отправили более 80 тысяч посылок. При этом посылки попадали сначала в логистический центр почты, а затем передавались представителям Минобороны, которые доставляли их на фронт.

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