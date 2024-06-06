После отказа от антидепрессантов каждый шестой пациент испытывает синдром отмены

Каждый шестой человек, принимающий антидепрессанты, после отказа от препаратов испытывает синдром отмены. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на обзор Lancet Psychiatry.

Его авторы изучили данные 79 исследований, в которых участвовали более 20 000 пациентов. Некоторые из них принимали антидепрессанты, другие – плацебо, что позволило ученым оценить истинный эффект от отказа от препаратов.

Предыдущие исследования показывали наличие синдрома отмены у 56% участников. При этом почти половина случаев классифицировалась как тяжелая. Согласно новым данным, каждый шестой или седьмой пациент может ожидать появления неприятных симптомов при прекращении приема антидепрессантов. У одного из 35 пациентов они будут серьезными. Кроме того, наличие синдрома отмены и его интенсивность зависит от того, какой именно препарат принимал человек.

Исследователи зафиксировали синдром отмены и у 17% участников исследования, принимавших плацебо. «Возможное объяснение — большее усиление тревоги и депрессии после прекращения приема, казалось бы, полезного лекарства», — объяснил профессор Кристофер Бетге с кафедры психиатрии и психотерапии Кельнского университета. Кроме того, многие из примерно 40 симптомов синдрома отмены при прекращении приема антидепрессантов могут быть вызваны другими заболеваниями.

Согласно официальным рекомендациям, пациентам следует постепенно снижать дозу антидепрессантов, а не резко прекращать или пропускать прием препаратов, так как это может привести к синдрому отмены. При этом большинству людей удается успешно прекратить прием антидепрессантов, указывают ученые.

Консультант-психиатр и научный сотрудник Королевского колледжа психиатров доктор Пол Кидуэлл подчеркнул, что люди, планирующие прекратить прием лекарств, всегда должны обращаться за медицинской помощью. По его словам, в зависимости от конкретного случая может существовать риск рецидива депрессии при неправильном отказе от антидепрессантов, а неприятные симптомы синдрома отмены можно снизить при медицинском наблюдении.

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