Гостиницу Four Seasons в центре Москвы национализируют

Судебные приставы изымают гостиницу Four Seasons Hotel Moscow и торговую галерею «Модный сезон» на Охотном Ряду в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Приставы проводят действия в рамках обращения в доход государства имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. 30 мая аналогичные действия приставы проводили в бизнес-центре «Китай-город».

В 2022-2024 годах в отношении Хотина открыли десять исполнительных производств. Одно из них касается обращения имущества бизнесмена на сумму более 75,5 миллиарда рублей в доход государства.

И торговую галерею, и отель, как писал РБК, Алексей и Юрий Хотины выкупили у бизнесмена Сулеймана Керимова. Один из источников издания утверждал, что соглашение было безденежным. По его словам, Керимов отдал гостиницу в обмен на помощь Хотиных в развитии других активов. О чем именно шла речь, собеседник РБК не уточнил.

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В марте Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-владельца банка «Югра» к девяти годам колонии по делу о растрате 23 миллиардов рублей. Директору московского филиала банка Нине Черновой суд дал шесть лет колонии общего режима, экс-председателю правления «Югры» Дмитрию Шиляеву — восемь лет колонии общего режима, а экс-президенту банка Алексею Нефедову — 8,5 года общего режима.

По версии следствия, в 2014 году Хотин решил похитить деньги вкладчиков своего банка. Для этого он создал условия, чтобы выдавать невозвратные кредиты. В 2017 году у банка отозвали лицензию, а потерпевшим по делу выступило Агентство по страхованию вкладов.

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