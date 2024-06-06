В Украине завели дело на Мединского и Торкунова из-за учебника по истории

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на помощника Владимира Путина Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова из-за российского учебника по истории. Об этом СБУ сообщила на своем официальном сайте.

В сообщении СБУ говорится, что Мединский и Торкунов — авторы учебника по истории для 11 классов в российских школах. «Это издание — обязательный элемент учебной программы в школах России и на временно оккупированной территории нашего государства», — сказано в пресс-релизе.

В службе безопасности считают, что в учебнике «полностью сфальсифицированы исторические события по становлению Украинской Государственности», а авторы пособия оправдывают войну в Украине и военные преступления российской армии.

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В учебнике в частности Украина названа «ультранационалистическим государством». По мнению авторов учебника, в Украине якобы запрещено инакомыслие, а «все русское объявлено враждебным». Также там говорится о «незаконности» европейских санкций против России в связи с войной и «заваливании» Украины оружием.

Кроме того, как утверждает СБУ, Мединский и торкунов часто становятся гостями в эфирах российских государственных СМИ и выступают в поддержку войны.

По итогам расследования, которое проводилось под руководством Офиса генпрокурора Украины, СБУ заочно сообщила Мединскому и Торкунову о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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