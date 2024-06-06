Четверть детей в мире питаются неправильно

Рацион каждого четвертого ребенка в мире ограничен двумя группами продуктов, что может негативно сказаться на росте и развитии детей. Об этом сообщает the Guardian со ссылкой на доклад Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как отмечает издание, большинство детей с ограниченным рационом живут в «горячих точках голода», в том числе в Палестине, Гаити и странах Западной и Центральной Африки, где в ближайшие месяцы ожидается еще больший дефицит продовольствия.

Согласно докладу Детского фонда ООН, около 181 миллиона детей из ста стран ежедневно употребляют не более двух групп продуктов питания. Обычно это молоко и крахмалистые продукты, например, рис, кукуруза и пшеница. Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ, утверждает, что такой рацион свидетельствует об «острой продовольственной бедности».

В докладе также сказано, что менее десяти процентов детей, живущих в условиях нехватки пищи, получают фрукты и овощи, менее пяти процентов — птицу и рыбу. При этом они активно употребляют фастфуд и сладкие напитки.

По словам Рассел, такой режим питания негативно сказывается на росте и развитии детей. Кроме того, снижаются их шансы на выживание. «Дети, которые потребляют всего две группы продуктов в день, например, рис и немного молока, на 50% чаще страдают от тяжелых форм недоедания», — добавила Рассел.

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Авторы доклада среди причин недостаточного разнообразия рациона называют высокие цены на продукты после пандемии коронавируса, военные конфликты и климатический кризис. Они отмечают, что дети из более состоятельных семей тоже могут страдать от острой продовольственной бедности из-за употребления нездоровой пищи, а также незнания родителей, что такое здоровое питание.

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