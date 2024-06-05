Meta обвинили в предвзятости при публикации контента про Палестину

Бывший инженер Meta подал в суд на компанию, обвинив ее в предвзятости по отношению к контенту, связанному с войной в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

Американский инженер палестинского происхождения Феррас Хамад, который работал в команде машинного обучения Meta с 2021 года, подал в суд штата Калифорния на компанию в связи с увольнением. В своем иске инженер утверждает, что он столкнулся с нарушением своих прав, в том числе с дискриминацией, а его увольнение незаконно.

Хамад заявил, что пытался помочь исправить технические ошибки, которые скрывают или меньше показывают контент про Палестину в Instagram. Инженер также сообщил о предвзятом отношении к палестинцам в компании.

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По его словам, Meta удаляла внутренние сообщения сотрудников, в которых упоминалась гибель их родственников в секторе Газе. Кроме того, компания, как утверждает Хамад, проводила проверки по поводу использования сотрудниками эмодзи палестинского флага.

В иске инженера говорится, что Meta не проводила подобных проверок в отношении работников компании, которые размещали в аналогичных контекстах эмодзи с израильским или украинским флагами.

Хамад уточнил, что увольнение связано с инцидентом, произошедшем в декабре прошлого года. Тогда инженер обнаружил техническую ошибку, которая не позволяла постам про Палестину появляться в ленте и поисковой выдаче Instagram. В одном из случаев Хамад выяснил, что видео фотожурналиста Мотаза Азаизы с разрушенным зданием в Газе было квалифицировано соцсетью как порнографическое.

Инженер заявил, что получил противоречивые указания от других сотрудников Meta, стоит ли ему устранять эту ошибку, но в итоге его начальник в письменном виде поручил исправить баг.

Хамад также добавил, что, по официальной версии Meta, его уволили за нарушение политики, запрещающей сотрудникам работать с аккаунтами людей, которых те знают лично. Инженер утверждает, что компания имела в виду Мотаза Азаизу, однако опроверг, что он лично знаком с журналистом.

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