Осужденный немецкий бизнесмен пытался укрыться в посольстве Германии в Москве

Приговоренный российским судом к пяти годам лишения свободы по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar бизнесмен из Германии Ральф Новак пытался получить убежище в немецком посольстве в Москве. Об этом пишет издание Der Spiegel.

По его данным, Новак пришел в здание дипмиссии 3 июня, но после многочасовых переговоров с дипломатами сам покинул территорию посольства. Как отмечает Der Spiegel, у бизнесмена было мало шансов получить убежище так как, согласно Женевской конвенции сотрудники посольства могли бы ему помочь только, если его преследуют по политическим мотивам.

3 июня суд в Москве признал Новака виновным в хищении акций каршеринга Belka Car и приговорил к пяти годам колонии. Сам Новак, во время суда находившийся под домашним арестом, на оглашение приговора не явился. Его адвокат Константин Елфимов говорил, что не знает где его подзащитный. «Он обязательный человек. Может, он в больнице. Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже», — сказал он.

В свою очередь, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писала, что бизнесмен не явился в суд из-за проблем со здоровьем. По словам собеседников издания, накануне приговора из-за нервного перенапряжения Новаку стало плохо. Врачи госпитализировали его с гипертоническим приступом в одну из частных клиник.

Позже Елфимов рассказал Der Spiegel, что после признания его виновным Новак «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

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