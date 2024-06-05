Боливия хочет поставлять мясо ламы в Россию 

Боливия подала запрос на экспорт мяса ламы в Россию. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на директора национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьера Суареса.

«У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса (семейства) верблюдовых», — сообщил он.

По словам Суареса, российская сторона сейчас рассматривает запрос от боливийских властей. Решение по нему пока не принято.

«Мясо ламы в нашей страны высокого качества, в нем мало холестерина», — добавил Суарес, отметив, что поголовья верблюдовых в Боливии сейчас достаточно для продажи мяса как на внутреннем, так и на внешних рынках.

«В Боливии насчитывается около четырех миллионов верблюдовых, включая лам и альпак, и есть возможность экспортировать этот продукт в разные страны мира», — подчеркнул он.

Мясо ламы в основном употребляют в пищу в тех странах, где его производят. Это, например, Боливия и Чили. В Европе этот продукт считается экзотическим.

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