Когнитивные способности женщин лучше во время менструаций

Ученые из Института спорта, физических упражнений и здоровья в Великобритании выяснили, что женщины лучше справляются с когнитивными тестами во время менструации. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropsychologia.

В отчете говорится, что во время менструаций у женщин повышается скорость реакции, точность и внимание к деталям по сравнению с другими фазами цикла, несмотря на то, что физически они чувствуют себя хуже.

В эксперименте принимали участие 241 человек, в том числе 96 мужчин и 47 женщин, у которых отсутствовали регулярные менструации. С ними ученые сравнивали показатели женщин с регулярными менструациями.

Участники исследования выполняли когнитивные тесты с интервалом в две недели, фиксировали свое настроение и заполняли анкеты, в которых указывали свое самочувствие.

В тестах проверялись время реакции, способность воспринимать визуальную информацию и предвидение возможных событий в будущем. Ученые утверждают, что не обнаружили различий между мужчинами и женщинами в скорости реакции и точности. При этом женщины во время менструаций справились с тестами лучше, чем женщины в другой фазе цикла.

Исследователи также отметили, что в тестах имитировались психологические процессы во время занятий спортом.

Доктор Фламиния Ронка, ведущий автор исследования из отдела хирургии Института спорта заявила, что результаты исследования оказались «удивительным» и что они могут изменить способ оценки результатов спортсменок в связи с их менструальным циклом.

«Я надеюсь, что это послужит основой для конструктивных бесед между тренерами и спортсменками: то, что мы чувствуем, не всегда отражает то, как мы работаем», — добавила Ронка.

Профессор Пол Берджесс, старший автор исследования, добавил, что идея такого эксперимента возникла после того, как исследователи пообщались с футболистками и их тренерами. Ученые отметили, что изучение работоспособности во время менструаций еще требует дополнительных исследований.

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