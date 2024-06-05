Каждый третий россиянин может иметь избыточный вес

Замглавы российского Минздрава Евгений Камкин заявил, что число людей с избыточным весом может доходить до трети от общего населения России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Минздрава России, ожирением страдает лишь два с половиной миллиона человек, что составляет два процента от общей численности населения в России. При этом Камкин утверждает, что официальная статистика может сильно расходиться с реальностью.

Замглавы Минздрава сослался на данные эпидемиологических исследований и заявил, что реальное количество людей с избыточным весом гораздо выше и «может составлять до трети всего населения».

Его слова подтвердила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева. Она считает, что избыточным весом в России страдают до 45 миллионов человек. Мокрышева отметила, что в это число входят граждане с тяжелой степенью заболевания, так и те, у кого зафиксирован предизбыточный вес.

Камкин добавил, что одним из важных факторов, влияющих на число людей с избыточным весом, стала пандемия коронавируса и режим самоизоляции. Кроме того, чиновник утверждает, что почти пять процентов смертей происходят в связи с этим заболеванием.

«Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата утверждает, что наибольший рост числа людей с избыточным весом наблюдается у подростков 15-17 лет. В свою очередь, Мокрышева заявила, что ситуация с заболеванием среди детей стала «катастрофической».

По словам Камкина, если не предпринять никаких мер, то к 2050 году ущерб от заболеваемости излишним весом составит четыре процента от российского ВВП. В связи с этим, как утверждает чиновник, «ведется активная работа», в том числе готовится специальная программа, направленная на здоровый образ жизни и включающая в себя экономические меры. Какие именно, Камкин не уточнил.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.