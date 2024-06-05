Экс-начальник генштаба Молдовы сообщал в ГРУ о визитах украинских военных 

Бывший начальник генштаба Молдовы Игорь Горган сообщал о визитах в страну украинских военных сотруднику российского ГРУ полковнику Алексею Макарову. Об этом пишет The Insider, ссылаясь на содержание переписки Горгана и Макарова в телеграме, оказавшейся в распоряжении издания.

По данным издания, Горган начал активно общаться с Макаровым еще в 2004 году, когда служил в миссии НАТО. The Insider отмечает, что до этого Горган состоял в агентурной связи с другими представителями российский спецслужб — сначала с российским военным атташе в Кишиневе Вадимом Ухналевым, а затем — с российским военным атташе Игорем Довбней. Последнего в 2017 году выдворили из Молдовы, обвинив в шпионаже.

Как пишет издание, у Горгана и Макарова сложились близкие отношения. Свои встречи они проводили в кафе в Кишиневе или на рыбалке. В телеграме Горган писал Макарову о визитах украинских военных, в частности, что представители Минобороны Украины «просят все подряд, в особенности снаряды к артиллерии». Горган также докладывал, какое вооружение Киеву удалось закупить в Молдове.

«Украинский Укроборонэкспорт пытается у Молдовы выкупить (или забрать при помощи “партнеров“) 6 Миг-29, которые находятся в Маркулештах. Очень сильно настаивают... Пока самолеты на месте. Операцию хотят “провернуть“ через подставную фирму из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайшее время», — сообщал Горган Макарову.

Общение Горгана с полковником ГРУ не прекратилось и после того, как президент Молдовы Майя Санду в сентябре 2021 отправила его в отставку с поста начальника генштаба. Горган продолжил передавать в ГРУ информацию, полученную уже от бывших коллег.

По данным The Insider, контакты Горгана с ГРУ прекратились в июле 2023 года, когда он устроился в представительство ООН по делам беженцев в Кишиневе.

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