Богатых людей в мире стало больше

Международная консалтинговая компания Capgemini опубликовала отчет World Wealth Report, в котором говорится, что число богатых людей выросло на пять процентов в 2023 году.

Богатыми людьми компания считает тех, кто обладает инвестиционными активами в размере одного миллиона долларов и более.

По данным Capgemini, общее состояние таких людей увеличилось и достигло почти 87 триллионов долларов. При этом в отчете сказано, что наибольший рост и богатых людей, и их состояния зафиксирован в Северной Америке. Там годовой рост состояния составил 7,2%, а числа миллионеров и миллиардеров — 7,1%.

Авторы отчета утверждают, что этому росту способствовали «экономическая устойчивость и стабильность, снижение инфляционного давления и рост фондового рынка США».

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При этом число богатых людей и объем их состояний упали в Африке. В отчете сказано, что это единственный регион в мире, в котором зафиксировано снижение благосостояния. Авторы отчета связывают это с «падением цен на сырье и сокращением иностранных инвестиций».

В отчете отмечается, что рост благосостояния богатых людей в 2023 году произошел после снижения этого показателя годом ранее.

Авторы отчета также зафиксировали изменения в тактике управления средствами. По их словам, если раньше миллионеры и миллиардеры стремились сохранить свои средства, то теперь их усилия направлены на увеличение состояний.

«Все больше средств направляется в финансовые инструменты с фиксированной доходностью, которые стали более привлекательными», — говорится в отчете. В Capgemini утверждают, что доля хранимых в наличной форме средств также сократилась к 2024 году с 34% до 25%.

Отчет Capgemini основан на данных из 71 страны, в которых сосредоточено более 98% мирового валового национального дохода и 99% мировой рыночной капитализации компаний, котирующихся на биржах. В ходе исследования были опрошены более трех тысяч богатых людей.

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