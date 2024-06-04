Клинику для людей с редким генетическим заболеванием переделают в военный госпиталь

В Москве городскую клиническую больницу имени Д. Д. Плетнева собираются переоборудовать в госпиталь для раненых участников войны в Украине, а затем закрыть. Об этом сообщает «Новая газета Европа» со ссылкой на источник. ГКБ Плетнева — единственная в России клиника, которая специализируется на лечении людей с генетическим заболеванием муковисцидоз.

«Закрывают сначала на госпиталь под СВО, а после этого совсем», — сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Информацию также подтвердили в сообществе больных муковисцидозом, отмечает «Новая газета Европа». Там журналистам сообщили, что пациентов с этим заболеванием госпитализируют в НИИ пульмонологии и в клинику при Сеченовском университете. Амбулаторную помощь в регионах будут оказывать в НИИ. «Вопрос о приеме столичных пациентов пока решается», сказал собеседник издания.

Муковисцидоз — это врожденное генетическое заболевание, которое приводит к нарушению всех процессов в организме из-за скопления густой слизи в легких. По данным «Новой газеты Европа», в России этот диагноз есть у 400-500 совершеннолетних.

Ранее стало известно, что в военные госпитали начали переоборудовать родильные дома. Такой случай произошел в Ростове-на-Дону. Весной сотрудницы родильного отделения ростовской горбольницы №7 рассказали журналистам, что в учреждении начали появляться люди в военной форме, которые осматривали здание. По их словам, к концу февраля всех рожениц выписали и направили в другие учреждения. Из-за этого некоторые женщины столкнулись с тем, что родильные отделения больниц оказались переполнены.

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