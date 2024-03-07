Ростовский роддом превратили в военный госпиталь

Родительное отделение ростовской горбольницы №7 переоборудовали в военный госпиталь. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на нескольких акушерок и ростовчанку, которую 22 февраля отправили рожать в другое место.

Четыре сотрудницы роддома рассказали изданию, что в феврале в корпусе начали появляться люди в военной форме, которые осматривали здание. Позднее персоналу сообщили, что на месте родильного отделения будет военный госпиталь.

Издание пишет, что всех рожениц выписали к концу февраля, их направили в Центральную городскую больницу, областной перинатальный центр или 20-ю больницу. Одна из рожениц рассказала 161.ru, что ее выписали 22 февраля — за день до родов.

«Утром 23-го начались схватки: я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу, и я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули», — рассказала женщина. По ее словам, она была вынуждена ехать рожать в Новочеркасск, так как перинатальный центр «закрылся на мойку», а 20-я больница оказалась переполнена.

Одна из медсестер закрытого роддома рассказала изданию, что персоналу больницы №7 предложили остаться работать в госпитале. Однако они должны выполнить несколько условий: пройти трехмесячный курс по подготовке военно-полевого медика и «немного поработать в зоне спецоперации».

В Минздраве Ростовской области изданию сообщили, что работа родительного отделения горбольницы №7 «приостановлена». В ведомстве добавили, что отделение закрылось до 15 апреля «на период проведения заключительной дезинфекции».

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