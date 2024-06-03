В Пензе ответили на появление в Перми надписи «Добро пожаловать в Пензу» 

Рядом с аэропортом Пензы появился дорожный указатель с надписью «Пермь». Вероятно, это ответ художникам, которые ранее написали рядом с аэропортом Перми фразу «Добро пожаловать в Пензу!».

О появлении дорожного указателя в Пензе сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов в социальной сети «ВКонтакте».

«Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать», — написал он. Эти два города разделяют более 1100 километров.

В конце мая арт-группа «Красим забор» нанесла огромную надпись «Добро пожаловать в Пензу!» на территории частного авиамузея рядом с аэропортом Перми. Это приветствие было хорошо видно из окон заходящих на посадку самолетов.

«Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева», — написал один из участников арт-команды Лев Губин. По его словам, над реализацией этой идеи работали 11 человек.

РИА «Новости» утверждает, что туристы, политики и артисты часто путают Пермь и Пензу из-за фонетического сходства названий этих двух городов.

Надпись «Добро пожаловать в Пензу!» стала третьей работой арт-группы «Красим забор». Это третья работа арт-команды «Красим забор». Первой была надпись «А че это вы здесь делаете, а?» из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», а после этого художники также нанесли надпись «Три столба, береза, 10 плит. Все так?» на забор Северной дамбы Перми.

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