Фонтан изобилия

Фонтан Треви — крупнейший фонтан в Италии, который находится в самом центре Рима и вместе с Палаццо Поли является частью архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего барокко. Это одно из самых популярных туристических мест в Риме, а также один из самых «доходных» фонтанов: ежегодно сюда бросают монеток более чем на миллион евро. Согласно местному поверью, чтобы желание непременно исполнилось, бросать монетку надо через правое плечо, стоя спиной к фонтану. Большинство туристов даже не подозревают, что каждое их «правильно» загаданное желание — это еще и помощь нуждающимся людям. «Холод» рассказывает, куда и на что уходят миллионы брошенных в фонтан монеток.
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Традиция загадывать желание, бросая монетку в фонтан Треви, существует уже больше века — за это время монеты в фонтан бросили сотни миллионов туристов со всего мира. Невзирая на небольшую табличку рядом, на которой говорится, что брошенные в фонтан деньги пойдут на благотворительность, большинство туристов не знают, что их загаданные желания ежедневно помогают сотням нуждающимся.
«Мне сказали, что, если я брошу две монеты, мои желания сбудутся. Вот почему я это сделал», — сказал китайский турист Юйтин.
«Я бросаю монетку, потому что говорят, что если подбросить монетку, то вернешься в Рим, а также потому, что я хочу загадать найти любовь», — говорит Карола из Чили.
«Я хотела загадать желание, которое дорого моему сердцу. Но я также знаю, что эта монета не просто останется там, но и поможет нуждающимся людям. Я загадала желание, но надеюсь, что эти деньги помогут и другим людям», — сказала Юла Коул из Бразилии.
Деньги из фонтана скапливаются очень быстро, поэтому примерно два раза в неделю сотрудники коммунальной компании ACEA собирают все монеты, которые туристы отправили в воду. Для этого четыре сотрудника осушают фонтан, после чего используют длинные метлы, чтобы собрать монеты в линии, которые засосут с помощью специальных шлангов. Полная уборка фонтана проводится два раза в месяц.
«Операции по сбору и очистке проводятся как можно быстрее, чтобы сократить время простоя фонтана», — рассказывает менеджер ACEA Франческо Приско.
Собранные монеты передают католической благотворительной организации Caritas, чьи волонтеры раскладывают ведра с монетами на большие столы, сушат каждую монетку феном, сортируют их и подсчитывают. Сотрудник Caritas Фабрицио Маркиони рассказывает, что помимо монет из фонтана также достают драгоценности, зубные протезы, религиозные медали и даже кусочки пуповин.
Ежегодный объем денег, собранных в фонтане, превышает миллион евро. В 2022 году Caritas отчиталась, что монеты со дна Треви принесли 1,4 миллиона евро. По итогам 2023 года благотворительная организация надеется собрать еще больше, ведь в Рим — одно из самых популярных туристических направлений, куда ежегодно приезжают более 21 миллиона человек. Деньги из фонтана Caritas направляет в продовольственный банк, содержание благотворительной столовой и другие проекты помощи людям.
Раньше деньги, брошенные фонтан, часто пытались украсть. Наиболее популярный способ — мощный магнит, прикрученный к длинной и крепкой палке. Невзирая на знаменитые кадры фильма «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, заходить в фонтан, как и собирать монетки, категорических запрещено. Нарушителям грозит большой штраф.
Брошенные в фонтан деньги содержат супермаркет Caritas, который находится недалеко от главного вокзала Рима. Магазин также известный как Emporium обслуживает в основном нуждающихся жителей Рима. «Я был кузнецом, но потерял работу, а новую я не могу найти из-за артрита. К счастью, есть такие места, как Emporium», — говорит Доменико. Здесь можно приобрести товары по ценам ниже рынка, а также действует система продовольственных карточек для малоимущих.