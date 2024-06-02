Фонтан изобилия

Фонтан Треви — крупнейший фонтан в Италии, который находится в самом центре Рима и вместе с Палаццо Поли является частью архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего барокко. Это одно из самых популярных туристических мест в Риме, а также один из самых «доходных» фонтанов: ежегодно сюда бросают монеток более чем на миллион евро. Согласно местному поверью, чтобы желание непременно исполнилось, бросать монетку надо через правое плечо, стоя спиной к фонтану. Большинство туристов даже не подозревают, что каждое их «правильно» загаданное желание — это еще и помощь нуждающимся людям. «Холод» рассказывает, куда и на что уходят миллионы брошенных в фонтан монеток.

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Традиция загадывать желание, бросая монетку в фонтан Треви, существует уже больше века — за это время монеты в фонтан бросили сотни миллионов туристов со всего мира. Невзирая на небольшую табличку рядом, на которой говорится, что брошенные в фонтан деньги пойдут на благотворительность, большинство туристов не знают, что их загаданные желания ежедневно помогают сотням нуждающимся.

Специальная метла, которой сотрудник коммунальной компании ACEA собирает монеты в фонтане Треви. Рим, Италия, 19 февраля 2024.

«Мне сказали, что, если я брошу две монеты, мои желания сбудутся. Вот почему я это сделал», — сказал китайский турист Юйтин. «Я бросаю монетку, потому что говорят, что если подбросить монетку, то вернешься в Рим, а также потому, что я хочу загадать найти любовь», — говорит Карола из Чили. «Я хотела загадать желание, которое дорого моему сердцу. Но я также знаю, что эта монета не просто останется там, но и поможет нуждающимся людям. Я загадала желание, но надеюсь, что эти деньги помогут и другим людям», — сказала Юла Коул из Бразилии.

Сотрудники ACEA Алексио Кола и Клаудио Кубета собирают монеты в фонтане Треви. 19 февраля 2024

Собранные в фонтане монеты. 19 февраля 2024.

Деньги из фонтана скапливаются очень быстро, поэтому примерно два раза в неделю сотрудники коммунальной компании ACEA собирают все монеты, которые туристы отправили в воду. Для этого четыре сотрудника осушают фонтан, после чего используют длинные метлы, чтобы собрать монеты в линии, которые засосут с помощью специальных шлангов. Полная уборка фонтана проводится два раза в месяц.

«Операции по сбору и очистке проводятся как можно быстрее, чтобы сократить время простоя фонтана», — рассказывает менеджер ACEA Франческо Приско.

Собранные монеты передают католической благотворительной организации Caritas, чьи волонтеры раскладывают ведра с монетами на большие столы, сушат каждую монетку феном, сортируют их и подсчитывают. Сотрудник Caritas Фабрицио Маркиони рассказывает, что помимо монет из фонтана также достают драгоценности, зубные протезы, религиозные медали и даже кусочки пуповин.

Волонтер католической организации Caritas Энрико Кьолини высыпает монеты и готовится сушить их на специальном столе. 26 февраля 2024 года

Вещи, собранные на дне фонтана Треви помимо монет. 26 февраля 2024

Ежегодный объем денег, собранных в фонтане, превышает миллион евро. В 2022 году Caritas отчиталась, что монеты со дна Треви принесли 1,4 миллиона евро. По итогам 2023 года благотворительная организация надеется собрать еще больше, ведь в Рим — одно из самых популярных туристических направлений, куда ежегодно приезжают более 21 миллиона человек. Деньги из фонтана Caritas направляет в продовольственный банк, содержание благотворительной столовой и другие проекты помощи людям.

Бывший кузнец Доменико (57 лет) покупает продукты в супермаркете Emporium, который финансируется на деньги из фонтана Треви. Покупатели из уязвленных слоев населения могут воспользоваться здесь карточной системой. 27 февраля 2024 года

Раньше деньги, брошенные фонтан, часто пытались украсть. Наиболее популярный способ — мощный магнит, прикрученный к длинной и крепкой палке. Невзирая на знаменитые кадры фильма «Сладкая жизнь» Федерико Феллини, заходить в фонтан, как и собирать монетки, категорических запрещено. Нарушителям грозит большой штраф.

Волонтер Антонелла Рота работает в Emporium и 55-летний Луджи, который потерял работу и собственный бизнес. 27 февраля 2024 года

Брошенные в фонтан деньги содержат супермаркет Caritas, который находится недалеко от главного вокзала Рима. Магазин также известный как Emporium обслуживает в основном нуждающихся жителей Рима. «Я был кузнецом, но потерял работу, а новую я не могу найти из-за артрита. К счастью, есть такие места, как Emporium», — говорит Доменико. Здесь можно приобрести товары по ценам ниже рынка, а также действует система продовольственных карточек для малоимущих.