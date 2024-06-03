Газманов спел о «русском мире» за пределами страны

Певец Олег Газманов, поддерживающий войну в Украине, спел новую песню про «русский мир», обратило внимание «Агентство».

«Я — русский, я — татарин, я — чеченец, я — башкир. Я всей страны народ и мы все вместе “русский мир”. Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши — все те, кто здесь родился и кто в родину вошли», — поет Газманов.

Также в песне он перечисляет известных жителей Российской империи других национальностей, в частности, «африканца Пушкина» и «Айвазовского-армянина», которые «под крылом славян объединились вместе в государство россиян».

Дальше в тексте песни Газманова говорится, что когда распался Советский союз, «часть родины осталась за пределами страны».

«Своих мы не бросаем, не оставим за бугром. Кто наших обижает — пожалеет он потом. Кто памятники рушил и могилы ворошил — услышат, как, броней сверкая, входит “русский мир”», — поет он во втором куплете.

Эта песня из нового альбома Газманова, в котором также есть треки про танки и разведку, отмечает «Агентство». Также издание пишет, что Газманов участвует во всех крупных «патриотических» концертах.

После полномасштабного российского вторжения в Украину певец запустил проект для музыкантов, поэтов и композиторов «Родники».

«Мы даже не всегда можем вспомнить автора или исполнителя, но эти песни отзываются в сердце и душе человека, где бы он ни жил. В них безбрежный, прекрасный и созидательный русский мир», — говорится на сайте проекта, которому фонд Владимира Путина выделил 75 миллионов рублей.

Кроме того, в планах у Олега Газманова запустить радиостанцию с «патриотическим» уклоном.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.