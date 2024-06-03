«Додо Пицца» судится с Telegram из-за потери названия канала

Компания «Додо Пицца» намерена через суд вернуть себе название своего телеграм-канала. Как пишет РБК, «Додо Франчайзинг» подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к Telegram FZ-LLC. В нем она потребовала признать действия Telegram актами недобросовестной конкуренции, передать название телеграм-канала истцу и запретить своим пользователям приобретать юзернеймы, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателей.

По данным РБК, неизвестные приобрели телеграм-канал с названием «Dodo pizza» у мессенджера и выставили его на продажу за 575 тысяч долларов. Нынешние хозяева канала также предлагают всем желающим арендовать его на 12 месяцев за 57,5 тысячи долларов.

«В Telegram есть давно наболевший вопрос — названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», — рассказала старший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова. По ее словам, таким положением вещей пользуются киберсквоттеры. Они покупают названия телеграм-каналов, совпадающие с названиями известных брендов, а затем вымогают за них у правообладателей «огромные суммы».

Акимова отметила, что администрация Telegram не реагирует на запросы по этому поводу и никак не контролирует процедуру. В результате, по мнению юристов «Додо Пицца», мессенджер не только создает условия для нарушения исключительных прав и развития недобросовестной конкуренции, но и получает с этого прибыль.

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