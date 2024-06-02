Новый препарат от рака кишечника может заменить операцию

Британские ученые провели испытания нового лекарства от рака кишечника «Пембролизумаб» и выяснили, что этот препарат может заменить необходимость хирургического вмешательства, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, «Пембролизумаб» — это иммуноглобулин, нацеленный на специфический белок, который расположен на поверхности иммунных клеток. После воздействия препарата иммунные клетки лучше распознают раковые и уничтожают их.

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Исследование показало, что прием «Пембролизумаба» перед операцией — вместо привычной химиотерапии — способствовал полному излечению от рака значительной части пациентов. Это может стать «переломным моментом» для больных с этим типом рака, отметил врач-онколог Марк Сондерс:

«Иммунотерапия не только улучшает результаты, но и избавляет пациентов от необходимости проходить химиотерапию, которая зачастую имеет больше побочных эффектов. В будущем иммунотерапия может даже заменить необходимость хирургического вмешательства», — пояснил он.

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Как отмечает издание, в исследовании приняли участие 32 пациента со второй или третьей стадией рака и определенным генетическим профилем. Перед проведением операции эти пациенты получали «Пембролизумаб» на протяжении девяти дней. У 59% из них после приема препарата не было обнаружено признаков рака, у оставшегося 41% — опухоль была успешно удалена во время операции. Для сравнения: при стандартной химиотерапии среди пациентов с таким генетическим профилем полностью выздоровевших было только 5%.

По словам врача-онколога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Кая-Кин Шиу, «Пембролизумаб» является безопасным и высокоэффективным средством. Однако онколог добавил, что врачам необходимо проследить результаты лечения в динамике — чтобы понять, будут ли пациенты, участвовавшие в исследовании, оставаться здоровыми в течение долгого времени. При этом Шиу отметил, что первоначальные показатели были «чрезвычайно положительными».

«Иммунотерапия может привести к полному исчезновению опухолей до операции. А если вы удаляете рак до операции, то шансы на выживание обычно утраиваются», — пояснил он.

Издание также подчеркивает, что рак кишечника является второй причиной смертности от онкологических заболеваний во всем мире — ежегодно регистрируется более 1,9 миллиона новых случаев этого заболевания и более 900 000 смертей.

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