Врачи разработали уникальную вакцину от рака кожи

Специалисты из Университетского Колледжа Лондона разработали вакцину от меланомы, которая, по их мнению, обладает потенциалом полностью излечивать рак. Ее особенность в том, что это персонализированная мРНК-вакцина, которая должна запускать иммунную систему для борьбы с онкологией у конкретного пациента. Сейчас завершилась вторая фаза испытаний вакцины, и исследователи переходят к третьей, завершающей фазе, сообщает The Guardian.

Как показала недавно завершенная вторая фаза испытаний, шансы на появление меланомы у пациентов, прошедших курс препарата, резко уменьшились. Доктор Хизер Шо, координатор исследований, считает, что у этой вакцины есть все шансы полностью победить меланому — без риска ее возвращения. Сейчас вакцина тестируется и на других формах рака: легких, мочевого пузыря и почек.

«Это одна из самых захватывающих вещей, которые мы видели за долгое время. Мы довели [вакцину] до такого уровня, что теперь можем предлагать пациентам что-то действительно эффективное. <...> Пациенты очень воодушевлены ими [вакцинами]».



Новая вакцина — это персонализированная неоантигенная терапия на основе мРНК. Она построена таким образом, чтобы иммунная система распознавала маркеры рака — и давала отпор. Чтобы ее создать, из тела пациента извлекается образец опухоли. Затем, при помощи ДНК-программирования и искусственного интеллекта, создается персонализированный противораковый препарат, специфичный для опухоли конкретного пациента.

По заявлением Шо, конечная цель исследований — полное излечение пациентов от их вида рака. Она считает, что новый подход к созданию противораковых препаратов станет поворотным моментом в иммунотерапии.

Третью фазу исследования проведут на большем количестве пациентов. В общей сложности исследователи хотят привлечь 1,100 раковых больных со всего мира. В Великобритании планируется найти как минимум 60–70 испытуемых.

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