Новое лекарство от рака легких может продлить жизнь на пять лет

Международная группа ученых провела испытания нового лекарства от немелкоклеточного рака легких «Лорлатиниб» и выяснила, что препарат задерживает развитие рака срок до пяти лет. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, рак легких является основной причиной смертности от рака в мире: ежегодно на его долю приходится около 1,8 миллиона смертей. Показатели выживаемости у пациентов с поздними формами заболевания особенно низкие.

По данным ученых, 60% пациентов с поздними стадиями рака легких, принимавших «Лорлатиниб», были еще живы пять лет спустя, а заболевание не прогрессировало. При этом только 8% пациентов, принимавших другие препараты, остались в живых через тот же промежуток времени.

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«Насколько нам известно, эти результаты беспрецедентны», — заявил ведущий автор исследования, доктор Бенджамин Соломон, специалист по медицинской онкологии из Онкологического центра Питера Маккаллума в Мельбурне.

В исследовании принимали участие 296 пациентов с поздними формами немелкоклеточного рака легких. Чуть более половины пациентов были женщинами. Примерно у четверти из них на момент начала исследования рак легких уже распространился на мозг.

В ходе испытаний у большинства пациентов наблюдались побочные эффекты. Наиболее распространенными из них были отеки, высокий уровень холестерина и повышенный уровень липидов.

Главный врач благотворительной организации в Великобритании Cancer Research UK профессор Чарльз Суонтон, не принимавший участия в исследовании, заявил, что «новаторские» результаты дадут новую надежду пациентам с запущенным раком легких.

«Это исследование, демонстрирующее возможности препаратов, блокирующих рост раковых клеток, может предложить нам эффективный способ остановить рак и предотвратить его распространение на мозг», — добавил Суонтон.

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